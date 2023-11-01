Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у лютому для підприємців

Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у лютому для підприємців
Особистий бренд як бізнес від Катерини Старовицької, моделі та стратегії бізнесу у воєнний час від засновника агенції економічного розвитку PPV Володимира Воробея, сертифікація харчової продукції для експорту від експерток Аліни Саць та Анни Чміль з ASKILL — зібрали для вас підбірку освітніх заходів у лютому від центру Дія.Бізнес у Луцьку.

Команда центру Дія.Бізнес у Луцьку запрошує на офлайн-лекції та практикум власників мікро, малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче започаткувати власну справу.

ОСОБИСТИЙ БРЕНД: ЯК ЗАЯВИТИ ПРО СЕБЕ В МЕДІАПОЛІ
Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у лютому для підприємців

Коли: 13 лютого 2024 о 17:00
Де: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх
Тривалість: 2 години
Вартість: безоплатно
Кількість місць: 45
Реєстрація за посиланням обов'язкова.

Катерина Старовицька — 25 оффлайн виступів за 2023 по Україні, навчила 1200+ студентів маркетингу, блогінгу та просуванню, працювала більше ніж з 30 нішами. Реалізувала стратегію піару особистого бренду за 1 місяць та з перемогою завершила піар-кампанію кандидата. Запустила курс з маркетингу, де була головним експертом та методологом навчання.

Особистий бренд — кому він потрібен? Спікерка розкаже, як особистий бренд здатний вплинути на ваш бізнес: від того, про що мають бути ваші соціальні мережі до покрокової інструкції формування особистого бренду.

Вже не вперше Катерина збирає повну залу у Луцьку, саме тому ми знову запрошуємо її до центру у відповідь на ваші запити. Цього разу реєстрація на офлайн-лекцію завершилася менше ніж за годину, однак рекомендуємо реєструватися тим, хто хоче переглянути онлайн-трансляцію лекції. На якому майданчику вона відбуватиметься, ми повідомимо згодом, слідкуйте за нашими соцмережами в Instagram та Facebook.
Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у лютому для підприємців

ПРАКТИКУМ «БІЗНЕС У ВОЄННИЙ ЧАС: МОДЕЛІ ТА СТРАТЕГІЇ»
Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у лютому для підприємців

Дата і час: 15-16 лютого 2024
Де: м. Луцьк, Богдана Хмельницького 26, 4 поверх
Формат тренінгу: офлайн
Тривалість: 2 дні (8 годин\в день)
10:00-19:00 (13:00-14:00 обідня перерва)
Скільки: 800 грн (*при відборі на третьому етапі)
Кількість місць: 15-20 учасників
Реєстрація за посиланням обов'язкова.

Володимир Воробей — засновник та керуючий директор агенції економічного розвитку PPV, бізнес-консультант, сертифікований тренер програми Creative Enterprise Programme (British Council, реалізовано 7 програм Creative Enterprise для підприємців), консультант програми House of Europe – Creative Business Survival Kit, співавтор та тренер програми «Фінанси креативу» (УКФ, 2021), тренер модулів з бізнес-стратегії та бізнес-моделювання програми Школа бізнесу Нова Пошта (2017 та 2018 роки) та навчальних програм Центрів інформації підтримки бізнесу.

Бізнес у воєнний час: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку бізнес-консультант Володимир Воробей навчатиме побудові стратегій управління.

Чи розумієте ви свою бізнес-модель? Готові розробити ефективну стратегію управління бізнесом на 2024 рік?

Якщо ні, то вам варто навчатися цьому вже зараз та взяти участь у практикумі «Бізнес у воєнний час: моделі та стратегії» для малих та середніх підприємців від агенції економічного розвитку PPV.

Мета практикуму — надання практичних знань та навичок у застосуванні інструментів бізнес-моделювання, розробки бізнес-стратегії, формування та підсилення компетенцій по роботі з бізнес-моделями та бізнес-стратегіями.

У тренінгу можуть взяти участь:
— Представники малого чи середнього бізнесу із штатом — 5-10 працівників.
— Посада: власник бізнесу, топ-менеджер.

Відбір учасників проводиться у 3 етапи:
1. Реєстрація на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку.
2. Розширена анкета, яку всі зареєстровані отримають на email. Якщо дані з анкети будуть відповідати вказаним критеріям (розмір бізнесу та рівень посади) — учасник проходить до наступного етапу відбору.
3. Телефонне інтервʼю для оцінки мотивації та зацікавленості у тематиці тренінгу.
Очікувані результати практикуму: учасники навчаться розуміти свою бізнес-модель, звʼязок бізнес-моделі та стратегії, опанують інструменти бізнес-моделювання та побудови бізнес-стратегії, розроблять стратегію на 2024р.
Роздаткові матеріали: учасники отримають посилання на корисні матеріали, шаблони, ресурси та ін.
Розподіл матеріалу: 40% - теорія, 60% - практика.

Програма дводенного практикуму:

День 1

1. Бізнес-діагностика
• Вступ, презентація тренінгу (цілі, очікування учасників).
• Стадії розвитку бізнесу. Діагностика бізнесу.
• Презентація учасниками своїх бізнесів.

2. Бізнес-моделювання
• Ефективні бізнес-моделі.
• Інструменти бізнес-моделювання.
• Практична робота над бізнес-моделями учасників.
• Оцінка придатності бізнес-моделей до масштабування.

День 2

3. Бізнес-стратегія
• Стратегічне управління бізнесом: ринки та конкуренція: оцінка бізнесу.
• Типи бізнес-стратегій: продуктові, ринкові, розвитку здатностей.
• Процес розробки стратегії – від візії до плану дій. Стратегії у воєнний час.
• Практична робота – розробка учасниками бізнес-стратегії на 2024р.
Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у лютому для підприємців

СЕКРЕТИ УСПІШНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ЕКСПОРТУ
Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у лютому для підприємців

Коли: 21 лютого 2024 о 17:00
Де: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького 26, 4 поверх
Тривалість: 2 години
Вартість: Безоплатно
Реєстрація за посиланням обов'язкова.

Анна Чміль та Аліна Саць — експертки з ASKILL з розробки та впровадження системи НАССР, систем управління якістю та безпекою харчових продуктів, а також сертифікації виробництва і продукції.

Тренд на якість: як відповідати вимогам української та європейської сертифікації? Спікерки поділяться інструментами з розробки та впровадження систем управління якістю та безпекою харчових продуктів.

Під час лекції підприємці дізнаються: як зареєструвати експортну потужність, як обрати харчові стандарти та схеми сертифікації (GMP, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS), як проходить сертифікація та які вимоги висуваються до організації.

Нагадаємо, що Анна Чміль та Аліна Саць вже провели успішний дводенний інтенсив для рестораторів у центрі Дія.Бізнес у Луцьку. Цього разу експертки радо поділяться практичною інформацією у форматі лекції для більш широкої аудиторії.
Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у лютому для підприємців

Всі бізнес-знання ми зібрали за однією адресою — в центрі Дія.Бізнес у Луцьку. Прагнемо створити успішне середовище для підприємців, адже брак знань та інформації не має стати перепоною для стартапу, розвитку та масштабування бізнесу.

Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group та MasterCard. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».
Дія.Бізнес у Луцьку: головні події у лютому для підприємців




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Теги: дія, бізнес, Луцьк, анонс
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