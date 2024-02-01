Україна повідомила, що стикається з «критичною» нестачею артилерійських снарядів, – ЗМІ





Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на лист міністра оборони України Рустема Умерова колегам з Європейського Союзу, пише



Видання зазначає, що Умеров описав у листі величезну чисельну перевагу, з якою стикаються українські війська, намагаючись відбити нові російські атаки.



Він зазначив, що Україна не в змозі випускати більше 2 000 снарядів на день по лінії фронту, яка простягається на 1 500 кілометрів.



Це менше третини боєприпасів, які використовує росія.



Умеров додав, що дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем, і закликав союзників з ЄС зробити більше, щоб виконати свою обіцянку надати мільйон артилерійських снарядів. Він сказав, що Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув ворог.



"Сторона, яка має більше боєприпасів для ведення бою, зазвичай перемагає", – цитує лист Умерова Bloomberg.



У середу ЄС визнав, що до 1 березня він зможе надати лише половину обіцяних снарядів, пообіцявши до кінця року поставити ще майже 600 000 одиниць.



Україна потребує 200 000 155-мм снарядів на місяць, йдеться в документі.



Москва, за оцінками Естонії, може отримати майже вдвічі більше, оскільки близько мільйона снарядів надходить з Північної Кореї.



На зустрічі міністрів оборони в середу ЄС заявив, що матиме можливість виробляти 1 мільйон снарядів на рік і розраховує подвоїти цю потужність до 2 мільйонів у 2025 році.



Видання додає, що США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольнити свої потреби.



Повідомлялося, що Україні не вистачає артилерійських снарядів і зенітних ракет для захисту своїх міст від російських атак, а життєво необхідна допомога з боку Європи і США застрягла в процесі узгодження, тож українські війська часом ледве стримують російські.



Європейський Союз заявив, що зможе поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів замість обіцяного мільйона.



Раніше естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що міністри оборони країн ЄС на зустрічі у Брюсселі домовилися, що виконають свою обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів – однак пізніше, ніж планували торік.



На початку січня в Єврокомісії висловлювали впевненість, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що процес загальмувався.



За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона.



На початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна повідомила союзникам, що стикається з "критичною" нестачею артилерійських снарядів, оскільки росія щодня використовує на фронті втричі більше вогневих засобів.Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на лист міністра оборони Україниколегам з Європейського Союзу, пише УП Видання зазначає, що Умеров описав у листі величезну чисельну перевагу, з якою стикаються українські війська, намагаючись відбити нові російські атаки.Він зазначив, що Україна не в змозі випускати більше 2 000 снарядів на день по лінії фронту, яка простягається на 1 500 кілометрів.Це менше третини боєприпасів, які використовує росія.Умеров додав, що дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем, і закликав союзників з ЄС зробити більше, щоб виконати свою обіцянку надати мільйон артилерійських снарядів. Він сказав, що Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув ворог."Сторона, яка має більше боєприпасів для ведення бою, зазвичай перемагає", – цитує лист Умерова Bloomberg.У середу ЄС визнав, що до 1 березня він зможе надати лише половину обіцяних снарядів, пообіцявши до кінця року поставити ще майже 600 000 одиниць.Україна потребує 200 000 155-мм снарядів на місяць, йдеться в документі.Москва, за оцінками Естонії, може отримати майже вдвічі більше, оскільки близько мільйона снарядів надходить з Північної Кореї.На зустрічі міністрів оборони в середу ЄС заявив, що матиме можливість виробляти 1 мільйон снарядів на рік і розраховує подвоїти цю потужність до 2 мільйонів у 2025 році.Видання додає, що США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольнити свої потреби.Повідомлялося, що Україні не вистачає артилерійських снарядів і зенітних ракет для захисту своїх міст від російських атак, а життєво необхідна допомога з боку Європи і США застрягла в процесі узгодження, тож українські війська часом ледве стримують російські.Європейський Союз заявив, що зможе поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів замість обіцяного мільйона.Раніше естонський міністр оборонизаявив, що міністри оборони країн ЄС на зустрічі у Брюсселі домовилися, що виконають свою обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів – однак пізніше, ніж планували торік.На початку січня в Єврокомісії висловлювали впевненість, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що процес загальмувався.За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона.На початку грудня міністр оборони Німеччининагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.

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