Захисники за добу ліквідували ще 1000 російських окупантів
Сьогодні, 09:28
За минулу добу українські воїни ліквідували ще 1000 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько/ about 386230 (+1000) осіб,
– танків - 6322 (+12),
– бойових броньованих машин - 11773 (+16),
– артилерійських систем - 9228 (+33),
– РСЗВ - 976 (+2),
– засоби ППО - 663 (+0) од,
– літаків - 332 (+0) од,
– гелікоптерів - 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),
– крилаті ракети - 1847 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12267 (+36),
– спеціальна техніка - 1462 (+10).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько/ about 386230 (+1000) осіб,
– танків - 6322 (+12),
– бойових броньованих машин - 11773 (+16),
– артилерійських систем - 9228 (+33),
– РСЗВ - 976 (+2),
– засоби ППО - 663 (+0) од,
– літаків - 332 (+0) од,
– гелікоптерів - 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),
– крилаті ракети - 1847 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12267 (+36),
– спеціальна техніка - 1462 (+10).
Дані уточнюються.
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