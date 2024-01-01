Захисники за добу ліквідували ще 1000 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько/ about 386230 (+1000) осіб,



– танків - 6322 (+12),



– бойових броньованих машин - 11773 (+16),



– артилерійських систем - 9228 (+33),



– РСЗВ - 976 (+2),



– засоби ППО - 663 (+0) од,



– літаків - 332 (+0) од,



– гелікоптерів - 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),



– крилаті ракети - 1847 (+1),



– кораблі / катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12267 (+36),



– спеціальна техніка - 1462 (+10).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські воїни ліквідували ще 1000 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько/ about 386230 (+1000) осіб,– танків - 6322 (+12),– бойових броньованих машин - 11773 (+16),– артилерійських систем - 9228 (+33),– РСЗВ - 976 (+2),– засоби ППО - 663 (+0) од,– літаків - 332 (+0) од,– гелікоптерів - 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),– крилаті ракети - 1847 (+1),– кораблі / катери - 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн – 12267 (+36),– спеціальна техніка - 1462 (+10).Дані уточнюються.

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