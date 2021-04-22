У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці з місця події.



Зазначається, що загорання виникло на п'ятому поверсі. У квартирі, де проживає пенсіонерка, спалахнули речі. Людей евакуювали.



На місці події працюють рятувальники, поліція і "швидка".



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Кравчука сьогодні, 1 лютого, сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку.Про цеповідомили очевидці з місця події.Зазначається, що загорання виникло на п'ятому поверсі. У квартирі, де проживає пенсіонерка, спалахнули речі. Людей евакуювали.На місці події працюють рятувальники, поліція і "швидка".Деталі - згодом.

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