У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці

У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці
У Луцьку на вулиці Кравчука сьогодні, 1 лютого, сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці з місця події.

Зазначається, що загорання виникло на п'ятому поверсі. У квартирі, де проживає пенсіонерка, спалахнули речі. Людей евакуювали.

На місці події працюють рятувальники, поліція і "швидка".

Деталі - згодом.
У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці
У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці
У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці

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Теги: Луцьк, пожежа, рятувальники, будинок
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