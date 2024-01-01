Воїн з Волині Олександр Шеремета отримав «Золотий хрест» від Залужного

Воїн з Волині Олександр Шеремета отримав «Золотий хрест» від Залужного
Захисник Олександр Шеремета з Волині нещодавно удостоєний за свою службу відзнаки головнокомандувача ЗСУ.

Про це пише видання "Нове життя".

Олександр Григорович став на захист рідної землі у перші дні повномасштабного вторгнення росії. Звістка про те, що ворог посунув з усіх сторін в Україну, застала нашого земляка на заробітках в Естонії. Але він відразу повернувся додому і вже 2 березня взяв до рук зброю.

Понад рік Олександр Шеремета перебуває на Херсонському напрямку, де боронить Україну від рашистського загарбника.
Воїн з Волині Олександр Шеремета отримав «Золотий хрест» від Залужного

Нещодавно за свою службу він отримав нагрудний знак «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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