Воїн з Волині Олександр Шеремета отримав «Золотий хрест» від Залужного

Олександр Шеремета з Волині нещодавно удостоєний за свою службу відзнаки головнокомандувача ЗСУ.



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Олександр Григорович став на захист рідної землі у перші дні повномасштабного вторгнення росії. Звістка про те, що ворог посунув з усіх сторін в Україну, застала нашого земляка на заробітках в Естонії. Але він відразу повернувся додому і вже 2 березня взяв до рук зброю.



Понад рік Олександр Шеремета перебуває на Херсонському напрямку, де боронить Україну від рашистського загарбника.



Нещодавно за свою службу він отримав нагрудний знак «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисникз Волині нещодавно удостоєний за свою службу відзнаки головнокомандувача ЗСУ.Про це пише видання "Нове життя".Олександр Григорович став на захист рідної землі у перші дні повномасштабного вторгнення росії. Звістка про те, що ворог посунув з усіх сторін в Україну, застала нашого земляка на заробітках в Естонії. Але він відразу повернувся додому і вже 2 березня взяв до рук зброю.Понад рік Олександр Шеремета перебуває на Херсонському напрямку, де боронить Україну від рашистського загарбника.Нещодавно за свою службу він отримав нагрудний знак «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України.

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