На Волині з «пологового» зустріли дружину загиблого Героя Сергія Циби

На Волині з «пологового» зустріли дружину загиблого Героя Сергія Циби
У Володимирському ТМО з "пологового" зустріли дружину загиблого Героя Сергія Циби - Наталію.

Про це повідомили у медичному закладі.

Сьогодні, 1 лютого, виписали з акушерсько-гінекологічного відділення Володимирського ТМО дружину загиблого на війні володимирчанина Сергія Циби.

Наталію Цибу із синочком на виписці зустрічали побратими загиблого чоловіка, родина, друзі та представники місцевої влади.

Ще за життя Герой Сергій Циба встиг обрати ім'я малюку. Хлопчика, що народився вагою 4800 грамів та зростом 60 сантиметрів, назвали Миколкою.

Сергій Циба народився 1987 року в Мізяківських Хуторах. У 2006-му проходив строкову військову службу в місті Володимирі. У 2014 році захищав цілісність рідної землі в Іловайську. Служив у 14-й бригаді імені Князя Романа Великого. Військовослужбовець до останнього подиху захищав наш мир і спокій. 21 червня 2023 року у зоні ведення бойових дій на Харківщині ворожа куля обірвала життя захисника...
На Волині з «пологового» зустріли дружину загиблого Героя Сергія Циби

"Щиро вклоняємося та дякуємо за героїзм та патріотизм , ціною якого стало найцінніше - життя. Бажаємо Наталії Цибі міцного здоров'я, швидкого відновлення, сил та усіх земних благ! Маленькому Миколці - щасливої долі, міцного здоров'ячка та мирного дитинства! Нехай Господь завжди буде прихильним до долі синочка!" - наголошують у медзакладі.
На Волині з «пологового» зустріли дружину загиблого Героя Сергія Циби
На Волині з «пологового» зустріли дружину загиблого Героя Сергія Циби

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Теги: Волинь, дружина загиблого Героя, пологовий
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