49-річного волинянина, який зник тиждень тому, знайшли мертвим

Парчука Михайла Васильовича, 20 листопада 1974 року народження, жителя Нововолинська. Чоловіка з 25 січня розшукували правоохоронці та небайдужі люди.



Про це



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що дійсно вчора, 31 січня, поблизу села Суходоли Володимирського району виявили тіло чоловіка, який вважався безвісти зниклим. Ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Відомості відповідним чином зареєстровані.



Нагадаємо, що чоловік 25 січня 2024 року близько 06:50 год. вийшов зі свого будинку та попрямував у напрямку автобусної зупинки. Звідти мав намір їхати до Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 січня знайшли мертвим, 20 листопада 1974 року народження, жителя Нововолинська. Чоловіка з 25 січня розшукували правоохоронці та небайдужі люди.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив родич зниклого Василь Рудюк, який нині захищає Україну.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що дійсно вчора, 31 січня, поблизу села Суходоли Володимирського району виявили тіло чоловіка, який вважався безвісти зниклим. Ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Відомості відповідним чином зареєстровані.Нагадаємо, що чоловік 25 січня 2024 року близько 06:50 год. вийшов зі свого будинку та попрямував у напрямку автобусної зупинки. Звідти мав намір їхати до Луцька.

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