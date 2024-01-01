СБУ затримала подругу ватажка «народної ради днр»

Працівники СБУ затримали подругу очільника «народної ради днр», яка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ.Про це в телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки викрила на Донеччині ще одну інформаторку російської воєнної розвідки. Фігурантка була на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру), який дислокується на передовій.За вказівками агресора жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута.Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті.За наявними даними, розвідвідомості були потрібні російському гру для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ.Також у ході документування злочинів інформаторки стало відомо, що вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої «народної ради» терористичної організації «днр» Артемом Жогою.У телефонних розмовах фігурантка вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою.Для максимального збору розвідвідомостей вона планувала влаштуватись продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників.Співробітники СБУ викрили ворожі наміри фігурантки і затримали її у власному помешканні.За даними слідства, затриманою виявилась мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію рф. Таким чином у червні 2023 року вона потрапила у поле зору командира спецназу російського гру.Фігурантка направляла розвідувальні «звіти» у вигляді текстових файлів та скріншотів електронних карт з позначками українських об’єктів.Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які вона використовувала уНаразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.