Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»

Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»
Відбулася чергова ротація поліцейських зведеного батальйону «Захід».

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 31 січня, волинські поліцейські відправились в чергову ротацію у складі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід».

Традиційно, їх провели в дорогу рідні, друзі та колеги по службі.

Щасливої дороги і швидкого повернення побажав поліцейським і заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Віталій Ковальчук.

Зауважимо, що більшість з них мають бойовий досвід ще з 2014 року, а дехто вже і з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»
Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»
Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»
Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»
Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»
Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»
Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»

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Теги: Волинь, поліцейські, фронт
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