Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»
Сьогодні, 11:43
Відбулася чергова ротація поліцейських зведеного батальйону «Захід».
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 31 січня, волинські поліцейські відправились в чергову ротацію у складі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід».
Традиційно, їх провели в дорогу рідні, друзі та колеги по службі.
Щасливої дороги і швидкого повернення побажав поліцейським і заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Віталій Ковальчук.
Зауважимо, що більшість з них мають бойовий досвід ще з 2014 року, а дехто вже і з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 31 січня, волинські поліцейські відправились в чергову ротацію у складі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід».
Традиційно, їх провели в дорогу рідні, друзі та колеги по службі.
Щасливої дороги і швидкого повернення побажав поліцейським і заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Віталій Ковальчук.
Зауважимо, що більшість з них мають бойовий досвід ще з 2014 року, а дехто вже і з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну.
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