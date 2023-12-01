Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»

Відбулася чергова ротація поліцейських зведеного батальйону «Захід».Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Учора, 31 січня, волинські поліцейські відправились в чергову ротацію у складі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід».Традиційно, їх провели в дорогу рідні, друзі та колеги по службі.Щасливої дороги і швидкого повернення побажав поліцейським і заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській областіЗауважимо, що більшість з них мають бойовий досвід ще з 2014 року, а дехто вже і з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну.