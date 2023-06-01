Викрадену у Франції вантажівку виявили в пункті пропуску «Ягодин»

Викрадену у Франції вантажівку виявили в пункті пропуску «Ягодин»
Прикордонники Волинського загону виявили тягач, який з січня цього року перебуває у міжнародному розшуку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Автомобілем «Рено» 2016 року випуску через пункт пропуску «Ягодин» днями в Україну їхав 38-річний мешканець Рівненщини.

Під час здійснення прикордонного контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясувалося, що транспортний засіб перебуває у міжнародному розшуку як викрадений. На контроль автомобіль поставили правоохоронні органи Франції.

За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві.
Викрадену у Франції вантажівку виявили в пункті пропуску «Ягодин»

Вантажівку передали співробітникам Національної поліції.

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Теги: Ягодин, вантажівка, Франція
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