Викрадену у Франції вантажівку виявили в пункті пропуску «Ягодин»





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Автомобілем «Рено» 2016 року випуску через пункт пропуску «Ягодин» днями в Україну їхав 38-річний мешканець Рівненщини.



Під час здійснення прикордонного контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясувалося, що транспортний засіб перебуває у міжнародному розшуку як викрадений. На контроль автомобіль поставили правоохоронні органи Франції.



За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві.



Вантажівку передали співробітникам Національної поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники Волинського загону виявили тягач, який з січня цього року перебуває у міжнародному розшуку.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Автомобілем «Рено» 2016 року випуску через пункт пропуску «Ягодин» днями в Україну їхав 38-річний мешканець Рівненщини.Під час здійснення прикордонного контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясувалося, що транспортний засіб перебуває у міжнародному розшуку як викрадений. На контроль автомобіль поставили правоохоронні органи Франції.За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві.Вантажівку передали співробітникам Національної поліції.

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