У Великій Британії затримали ексглаву окупаційної влади Севастополя
Сьогодні, 12:17
Британська влада затримала в Лондоні колишнього російського губернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Його підозрюють у порушенні санкційного законодавства — 20 лютого він постане перед судом.
Овсянніков очолював Севастополь з 2017 до 2019 року.
У 2023 році його виключили зі списку санкцій Євросоюзу — суд мотивував це тим, що він більше не обіймає посади, за роботу на яких потрапив під санкції.
Утім, із британського списку його не виключали.
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Про це повідомляє Радіо Свобода.
Його підозрюють у порушенні санкційного законодавства — 20 лютого він постане перед судом.
Овсянніков очолював Севастополь з 2017 до 2019 року.
У 2023 році його виключили зі списку санкцій Євросоюзу — суд мотивував це тим, що він більше не обіймає посади, за роботу на яких потрапив під санкції.
Утім, із британського списку його не виключали.
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