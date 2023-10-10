У Великій Британії затримали ексглаву окупаційної влади Севастополя

У Великій Британії затримали ексглаву окупаційної влади Севастополя
Британська влада затримала в Лондоні колишнього російського губернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Його підозрюють у порушенні санкційного законодавства — 20 лютого він постане перед судом.

Овсянніков очолював Севастополь з 2017 до 2019 року.

У 2023 році його виключили зі списку санкцій Євросоюзу — суд мотивував це тим, що він більше не обіймає посади, за роботу на яких потрапив під санкції.

Утім, із британського списку його не виключали.


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Теги: затримання, поліція
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