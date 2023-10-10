У Великій Британії затримали ексглаву окупаційної влади Севастополя

окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова.



Про це повідомляє



Його підозрюють у порушенні санкційного законодавства — 20 лютого він постане перед судом.



Овсянніков очолював Севастополь з 2017 до 2019 року.



У 2023 році його виключили зі списку санкцій Євросоюзу — суд мотивував це тим, що він більше не обіймає посади, за роботу на яких потрапив під санкції.



Утім, із британського списку його не виключали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британська влада затримала в Лондоні колишнього російського губернатораПро це повідомляє Радіо Свобода Його підозрюють у порушенні санкційного законодавства — 20 лютого він постане перед судом.Овсянніков очолював Севастополь з 2017 до 2019 року.У 2023 році його виключили зі списку санкцій Євросоюзу — суд мотивував це тим, що він більше не обіймає посади, за роботу на яких потрапив під санкції.Утім, із британського списку його не виключали.

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