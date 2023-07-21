В квартирі і на балконі загорілися речі: деталі пожежі у Луцьку

В квартирі і на балконі загорілися речі: деталі пожежі у Луцьку
Сьогодні о 9:23 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дим з балкону 5-го поверху на вулиці Кравчука у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибули рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини, які встановили, що в квартирі і на балконі горіли речі домашнього вжитку.

Загорання ліквідували о 9:45. Вогнеборці працювали в складі ланки у апаратах на стисненому повітрі. Потерпілих немає. Сходовою кліткою рятувальники вивели власницю квартири - пенсіонерку, та ще трьох жителів будинку. Здійснювалось димовидалення з під'їзду.
В квартирі і на балконі загорілися речі: деталі пожежі у Луцьку

Причина пожежі - необережне поводження з вогнем.
В квартирі і на балконі загорілися речі: деталі пожежі у Луцьку

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Теги: Луцьк, пожежа, будинок
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