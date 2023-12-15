ЄС погодив виділення Україні €50 мільярдів
Сьогодні, 13:21
Всі 27 лідерів Євросоюзу дійшли консенсусного рішення навколо ухвалення Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки обсягом €50 мільярдів.
Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель, передає Укрінформ.
«Ми маємо угоду та єдність. Всі 27 лідерів погодили додатковий пакет підтримки України у 50 мільярдів євро в бюджеті ЄС. Це фіксує міцне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС приймає на себе лідерство та відповідальність у підтримці України: ми знаємо, якою є ставка», - написав Шарль Мішель.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував лідерам країн Європейського Союзу за непохитну підтримку та одноголосне рішення про виділення Україні допомоги загальним обсягом 50 млрд євро. Про це очільник уряду України написав у Телеграмі.
«Європейська рада підтримала створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility», - зазначив він.
Шмигаль нагадав, що Ukraine Facility — чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро.
За його словами, значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.
«Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах», - підкреслив Прем’єр-міністр.
Він додав, що це дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.
«Вдячний Президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос — це вагомий внесок у нашу спільну перемогу», - резюмував очільник українського уряду.
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Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель, передає Укрінформ.
«Ми маємо угоду та єдність. Всі 27 лідерів погодили додатковий пакет підтримки України у 50 мільярдів євро в бюджеті ЄС. Це фіксує міцне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС приймає на себе лідерство та відповідальність у підтримці України: ми знаємо, якою є ставка», - написав Шарль Мішель.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував лідерам країн Європейського Союзу за непохитну підтримку та одноголосне рішення про виділення Україні допомоги загальним обсягом 50 млрд євро. Про це очільник уряду України написав у Телеграмі.
«Європейська рада підтримала створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility», - зазначив він.
Шмигаль нагадав, що Ukraine Facility — чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро.
За його словами, значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.
«Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах», - підкреслив Прем’єр-міністр.
Він додав, що це дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.
«Вдячний Президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос — це вагомий внесок у нашу спільну перемогу», - резюмував очільник українського уряду.
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