ЄС погодив виділення Україні €50 мільярдів





Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель, передає



«Ми маємо угоду та єдність. Всі 27 лідерів погодили додатковий пакет підтримки України у 50 мільярдів євро в бюджеті ЄС. Це фіксує міцне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС приймає на себе лідерство та відповідальність у підтримці України: ми знаємо, якою є ставка», - написав Шарль Мішель.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував лідерам країн Європейського Союзу за непохитну підтримку та одноголосне рішення про виділення Україні допомоги загальним обсягом 50 млрд євро. Про це очільник уряду України написав у Телеграмі.



«Європейська рада підтримала створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility», - зазначив він.



Шмигаль нагадав, що Ukraine Facility — чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро.



За його словами, значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.



«Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах», - підкреслив Прем’єр-міністр.



Він додав, що це дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.



«Вдячний Президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос — це вагомий внесок у нашу спільну перемогу», - резюмував очільник українського уряду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всі 27 лідерів Євросоюзу дійшли консенсусного рішення навколо ухвалення Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки обсягом €50 мільярдів.Про це повідомив голова Європейської ради, передає Укрінформ «Ми маємо угоду та єдність. Всі 27 лідерів погодили додатковий пакет підтримки України у 50 мільярдів євро в бюджеті ЄС. Це фіксує міцне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС приймає на себе лідерство та відповідальність у підтримці України: ми знаємо, якою є ставка», - написав Шарль Мішель.Прем’єр-міністрподякував лідерам країн Європейського Союзу за непохитну підтримку та одноголосне рішення про виділення Україні допомоги загальним обсягом 50 млрд євро. Про це очільник уряду України написав у Телеграмі.«Європейська рада підтримала створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility», - зазначив він.Шмигаль нагадав, що Ukraine Facility — чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро.За його словами, значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.«Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах», - підкреслив Прем’єр-міністр.Він додав, що це дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.«Вдячний Президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос — це вагомий внесок у нашу спільну перемогу», - резюмував очільник українського уряду.

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