Під Авдіївкою загинув прикордонник із Луцька

У боях із російськими окупантами обірвалося життя прикордонника з ЛуцькаПро це у телеграмі повідомив Луцький міський головаЛучанин Сироватко Олег Євгенійович народився 20 липня 1981 року. Був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії - помічника гранатометника третього відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С) (на ББА) прикордонної комендатури швидкого реагування.Воїн загинув 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герояю!» - зазначив Ігор Поліщук.