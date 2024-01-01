Під Авдіївкою загинув прикордонник із Луцька
Сьогодні, 13:51
У боях із російськими окупантами обірвалося життя прикордонника з Луцька Олега Сироватка.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Сироватко Олег Євгенійович народився 20 липня 1981 року. Був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії - помічника гранатометника третього відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С) (на ББА) прикордонної комендатури швидкого реагування.
Воїн загинув 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герояю!» - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Сироватко Олег Євгенійович народився 20 липня 1981 року. Був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії - помічника гранатометника третього відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С) (на ББА) прикордонної комендатури швидкого реагування.
Воїн загинув 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герояю!» - зазначив Ігор Поліщук.
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