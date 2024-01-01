На Волині збирають підписи за посмертну нагороду полеглому Герою

На Волині збирають підписи за посмертну нагороду полеглому Герою
Волинян закликають підписати петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю Збройних Сил України Назарію Шуміку.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.

Назарій Шумік – житель села Нуйно (14.07.2000 р.н.), солдат 1-ї обслуги міномета мінометного взводу 3-ї роти спеціального призначення (на бронетранспортерах) 2-го батальйону спеціального призначення 12 Бригади спеціального призначення «АЗОВ»

Воїн загинув 13 вересня 2023 року під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації на території Серебрянського лісництва у районі населеного пункту Кремінна, Кремінського району Луганської області.

«Будучи 22-річним юнаком, Назарій мав неабияку мужність, щоб взяти до рук зброю і за власним бажанням, без жодного сумніву чи вагання, стати на захист Батьківщини в цей складний час. Він був вірним присязі воїна до кінця і віддав за волю та незалежність України найдорожче – своє життя, яким так і не зміг сповна насолодитися», - йдеться у петиції.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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