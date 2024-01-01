На Волині збирають підписи за посмертну нагороду полеглому Герою
Сьогодні, 14:34
Волинян закликають підписати петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю Збройних Сил України Назарію Шуміку.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Назарій Шумік – житель села Нуйно (14.07.2000 р.н.), солдат 1-ї обслуги міномета мінометного взводу 3-ї роти спеціального призначення (на бронетранспортерах) 2-го батальйону спеціального призначення 12 Бригади спеціального призначення «АЗОВ»
Воїн загинув 13 вересня 2023 року під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації на території Серебрянського лісництва у районі населеного пункту Кремінна, Кремінського району Луганської області.
«Будучи 22-річним юнаком, Назарій мав неабияку мужність, щоб взяти до рук зброю і за власним бажанням, без жодного сумніву чи вагання, стати на захист Батьківщини в цей складний час. Він був вірним присязі воїна до кінця і віддав за волю та незалежність України найдорожче – своє життя, яким так і не зміг сповна насолодитися», - йдеться у петиції.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Назарій Шумік – житель села Нуйно (14.07.2000 р.н.), солдат 1-ї обслуги міномета мінометного взводу 3-ї роти спеціального призначення (на бронетранспортерах) 2-го батальйону спеціального призначення 12 Бригади спеціального призначення «АЗОВ»
Воїн загинув 13 вересня 2023 року під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації на території Серебрянського лісництва у районі населеного пункту Кремінна, Кремінського району Луганської області.
«Будучи 22-річним юнаком, Назарій мав неабияку мужність, щоб взяти до рук зброю і за власним бажанням, без жодного сумніву чи вагання, стати на захист Батьківщини в цей складний час. Він був вірним присязі воїна до кінця і віддав за волю та незалежність України найдорожче – своє життя, яким так і не зміг сповна насолодитися», - йдеться у петиції.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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