Підігрітий алкоголем волинянин обморозив ноги і опинився в лікарні
Сьогодні, 13:38
На Волині 68-річний пенсіонер, який любить перехилити чарчину, опинився на лікарняному ліжку з обмороженими ногами.
Про це пише Волинь-нова.
У лікарню потрапив 68-річний житель села Липа Берестечківської територіальної громади Луцького району.
«Чоловік, який любить перехилити зайву чарку, тепер жалкує, що кілька днів ходив у промоклому взутті. Доки горілка вдавала, що гріла тіло, мороз тим часом робив свою справу», - йдеться у повідомленні.
Наразі пенсіонера лікують від обмороження ніг 3-4 ступеня лікарі КП «Горохівська багатопрофільна лікарня». Його стан стабільний.
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Про це пише Волинь-нова.
У лікарню потрапив 68-річний житель села Липа Берестечківської територіальної громади Луцького району.
«Чоловік, який любить перехилити зайву чарку, тепер жалкує, що кілька днів ходив у промоклому взутті. Доки горілка вдавала, що гріла тіло, мороз тим часом робив свою справу», - йдеться у повідомленні.
Наразі пенсіонера лікують від обмороження ніг 3-4 ступеня лікарі КП «Горохівська багатопрофільна лікарня». Його стан стабільний.
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