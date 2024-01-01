Підігрітий алкоголем волинянин обморозив ноги і опинився в лікарні





Про це пише



У лікарню потрапив 68-річний житель села Липа Берестечківської територіальної громади Луцького району.



«Чоловік, який любить перехилити зайву чарку, тепер жалкує, що кілька днів ходив у промоклому взутті. Доки горілка вдавала, що гріла тіло, мороз тим часом робив свою справу», - йдеться у повідомленні.



Наразі пенсіонера лікують від обмороження ніг 3-4 ступеня лікарі КП «Горохівська багатопрофільна лікарня». Його стан стабільний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 68-річний пенсіонер, який любить перехилити чарчину, опинився на лікарняному ліжку з обмороженими ногами.Про це пише Волинь-нова У лікарню потрапив 68-річний житель села Липа Берестечківської територіальної громади Луцького району.«Чоловік, який любить перехилити зайву чарку, тепер жалкує, що кілька днів ходив у промоклому взутті. Доки горілка вдавала, що гріла тіло, мороз тим часом робив свою справу», - йдеться у повідомленні.Наразі пенсіонераніг 3-4 ступеня лікарі КП «Горохівська багатопрофільна лікарня». Його стан стабільний.

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