В Криму затопили російський ракетний катер «Івановєц»
Сьогодні, 13:05
В ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.
Про це пише Українська правда з посиланням на ГУР.
"Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.
Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "Івановєц" дав крен на корму і затонув", - йдеться в повідомленні.
В ГУР зазначають, що вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.
Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.
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Про це пише Українська правда з посиланням на ГУР.
"Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.
Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "Івановєц" дав крен на корму і затонув", - йдеться в повідомленні.
В ГУР зазначають, що вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.
Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.
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