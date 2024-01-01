В Криму затопили російський ракетний катер «Івановєц»

В ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.Про це пише Українська правда з посиланням на ГУР."Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "Івановєц" дав крен на корму і затонув", - йдеться в повідомленні.В ГУР зазначають, що вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.