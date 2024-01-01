Посмертний орден воїна з Волині передали мамі

Посмертний орден воїна з Волині передали мамі
Матір полеглого на війні волинянина Валентина Луця отримала його посмертну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.

Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджено орденом "За мужність" III ступеня (посмертно) старшого солдата Луця Валентина Борисовича (1978 р.н.) із села Квiтневе.

Валентин загинув 16 травня 2023 року внаслiдок вибухової травми бiля н.п. Стельмахiвка Луганської областi при захистi Батьківщини, виявивши стiйкiсть та мужність, пiд час виконання бойових завдань в складi пiдроздiлу.

Нагороду передали мамi Луць Софiї Миколаївнi начальник Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Валерій Захаров та голова Доросинiвської ОТГ Микола Касянчук.

«Низький уклін рідним нашого Героя, який віддав своє життя за нашу незалежність. Вічна пам'ять та слава Героям! Слава Українi!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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