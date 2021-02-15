Переохолодження та обмороження: скільки волинян звернулося до медиків швидкої

Переохолодження та обмороження: скільки волинян звернулося до медиків швидкої
За останні три доби медики швидкої госпіталізували п'ятьох волинян, переважно мешканців Луцького району, із переохолодженням та відмороженням.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.

«Зафіксовано п’ять звернень, у трьох випадках в пацієнтів було переоходження, у двох – відмороження. Також швидка за ці дні двічі виїжджала на перевезення пацієнтів до лікувальних закладів, в яких обмороження було запущене», - розповіли в центрі екстреної медичної допомоги.

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Станіслав Лінік також наголосив: як свідчить статистика людей із обмороженням звертається більше, коли на вулиці немає великих морозів.

«Людина при +2 градусах і вітряній погоді замерзає швидше, аніж при мінус 18 градусах», - зауважив завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби.

Міністерство охорони здоров'я України нагадує основні правила поведінки у холодну погоду:

- Одягайтеся тепло та багатошарово: одягніть на себе кілька тонких кофт замість однієї теплої. Так ви не спітнієте. При мінусовій температурі повітря це дуже небезпечно. Якщо стане жарко, завжди можна зняти одну з кофт. «Правильний» зимовий одяг складається із трьох шарів: білизна (спідня білизна, колготки, термобілизна), середній шар (светр, кофта тощо), верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички). Обирайте взуття з товстою підошвою.
- Захищайте відкриті ділянки шкіри: вдягайте рукавички, а ніс та вуха захищайте шапкою, шарфом, піднятим коміром.
- Уникайте тісного одягу та взуття, щоб зберегти тепло і уникнути обмороження.
- Поїжте перед виходом на вулицю, бажано щось висококалорійне.
- Пийте достатньо рідини. Якщо ви плануєте довгу прогулянку - візьміть з собою термос з чаєм.
- Заходьте кожну годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці.
- Зробіть прості вправи для рук або ніг аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Так само рухайте пальцями ніг.
- Не перевтомлюйтесь. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню.
- Відмовтесь від алкоголю та куріння. Спиртні напої розширюють судини на поверхні тіла, що призводить до швидких втрат тепла. А це заважає судинам оберігати від тепловтрат внутрішні органи. Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з холодом через свій згубний вплив на стінки судин.
- Не торкайтесь металу та відмовтесь від металевих прикрас. Ви ризикуєте обморозити шкіру у місці контакту.
- Якщо ви плануєте довгу поїздку або прогулянку, слідкуйте, щоб ваш телефон був заряджений, а автівка заправлена.

Ознаки переохолодження: тремтіння, «воскові» плями, оніміння, виснаження, втрата пам’яті, нечітка вимова, млявість, сонливість. У дітей ознаки переохолодження можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві.

Перша допомога при переохолодженні – зайти у тепле приміщення, зігрітися, випити теплий напій та поїсти. Якщо ж температура тіла нижча за 34 градуси, то потрібна госпіталізація.

Обмороження

Обмороження – ушкодження ділянок тіла внаслідок впливу низької температури. Найвразливішими є відкриті ділянки шкіри: ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук або ніг.

Ознаки:

- білий або сіро-жовтий колір ділянок шкіри;
- тверда на дотик, воскова шкіра;
- оніміння.

Якщо ви помітили такі симптоми - негайно зверніться до лікаря. Обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації.

Нагадаємо, волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози.

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Теги: обмороження, переохолодження, Волинь, медики
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