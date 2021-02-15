Переохолодження та обмороження: скільки волинян звернулося до медиків швидкої
Сьогодні, 10:29
За останні три доби медики швидкої госпіталізували п'ятьох волинян, переважно мешканців Луцького району, із переохолодженням та відмороженням.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.
«Зафіксовано п’ять звернень, у трьох випадках в пацієнтів було переоходження, у двох – відмороження. Також швидка за ці дні двічі виїжджала на перевезення пацієнтів до лікувальних закладів, в яких обмороження було запущене», - розповіли в центрі екстреної медичної допомоги.
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Станіслав Лінік також наголосив: як свідчить статистика людей із обмороженням звертається більше, коли на вулиці немає великих морозів.
«Людина при +2 градусах і вітряній погоді замерзає швидше, аніж при мінус 18 градусах», - зауважив завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби.
Міністерство охорони здоров'я України нагадує основні правила поведінки у холодну погоду:
- Одягайтеся тепло та багатошарово: одягніть на себе кілька тонких кофт замість однієї теплої. Так ви не спітнієте. При мінусовій температурі повітря це дуже небезпечно. Якщо стане жарко, завжди можна зняти одну з кофт. «Правильний» зимовий одяг складається із трьох шарів: білизна (спідня білизна, колготки, термобілизна), середній шар (светр, кофта тощо), верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички). Обирайте взуття з товстою підошвою.
- Захищайте відкриті ділянки шкіри: вдягайте рукавички, а ніс та вуха захищайте шапкою, шарфом, піднятим коміром.
- Уникайте тісного одягу та взуття, щоб зберегти тепло і уникнути обмороження.
- Поїжте перед виходом на вулицю, бажано щось висококалорійне.
- Пийте достатньо рідини. Якщо ви плануєте довгу прогулянку - візьміть з собою термос з чаєм.
- Заходьте кожну годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці.
- Зробіть прості вправи для рук або ніг аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Так само рухайте пальцями ніг.
- Не перевтомлюйтесь. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню.
- Відмовтесь від алкоголю та куріння. Спиртні напої розширюють судини на поверхні тіла, що призводить до швидких втрат тепла. А це заважає судинам оберігати від тепловтрат внутрішні органи. Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з холодом через свій згубний вплив на стінки судин.
- Не торкайтесь металу та відмовтесь від металевих прикрас. Ви ризикуєте обморозити шкіру у місці контакту.
- Якщо ви плануєте довгу поїздку або прогулянку, слідкуйте, щоб ваш телефон був заряджений, а автівка заправлена.
Ознаки переохолодження: тремтіння, «воскові» плями, оніміння, виснаження, втрата пам’яті, нечітка вимова, млявість, сонливість. У дітей ознаки переохолодження можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві.
Перша допомога при переохолодженні – зайти у тепле приміщення, зігрітися, випити теплий напій та поїсти. Якщо ж температура тіла нижча за 34 градуси, то потрібна госпіталізація.
Обмороження
Обмороження – ушкодження ділянок тіла внаслідок впливу низької температури. Найвразливішими є відкриті ділянки шкіри: ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук або ніг.
Ознаки:
- білий або сіро-жовтий колір ділянок шкіри;
- тверда на дотик, воскова шкіра;
- оніміння.
Якщо ви помітили такі симптоми - негайно зверніться до лікаря. Обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації.
Нагадаємо, волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.
«Зафіксовано п’ять звернень, у трьох випадках в пацієнтів було переоходження, у двох – відмороження. Також швидка за ці дні двічі виїжджала на перевезення пацієнтів до лікувальних закладів, в яких обмороження було запущене», - розповіли в центрі екстреної медичної допомоги.
Читайте також: Люті холоди: на Волині жінка так промерзла, що втратила пів ноги
Станіслав Лінік також наголосив: як свідчить статистика людей із обмороженням звертається більше, коли на вулиці немає великих морозів.
«Людина при +2 градусах і вітряній погоді замерзає швидше, аніж при мінус 18 градусах», - зауважив завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби.
Міністерство охорони здоров'я України нагадує основні правила поведінки у холодну погоду:
- Одягайтеся тепло та багатошарово: одягніть на себе кілька тонких кофт замість однієї теплої. Так ви не спітнієте. При мінусовій температурі повітря це дуже небезпечно. Якщо стане жарко, завжди можна зняти одну з кофт. «Правильний» зимовий одяг складається із трьох шарів: білизна (спідня білизна, колготки, термобілизна), середній шар (светр, кофта тощо), верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички). Обирайте взуття з товстою підошвою.
- Захищайте відкриті ділянки шкіри: вдягайте рукавички, а ніс та вуха захищайте шапкою, шарфом, піднятим коміром.
- Уникайте тісного одягу та взуття, щоб зберегти тепло і уникнути обмороження.
- Поїжте перед виходом на вулицю, бажано щось висококалорійне.
- Пийте достатньо рідини. Якщо ви плануєте довгу прогулянку - візьміть з собою термос з чаєм.
- Заходьте кожну годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці.
- Зробіть прості вправи для рук або ніг аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Так само рухайте пальцями ніг.
- Не перевтомлюйтесь. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню.
- Відмовтесь від алкоголю та куріння. Спиртні напої розширюють судини на поверхні тіла, що призводить до швидких втрат тепла. А це заважає судинам оберігати від тепловтрат внутрішні органи. Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з холодом через свій згубний вплив на стінки судин.
- Не торкайтесь металу та відмовтесь від металевих прикрас. Ви ризикуєте обморозити шкіру у місці контакту.
- Якщо ви плануєте довгу поїздку або прогулянку, слідкуйте, щоб ваш телефон був заряджений, а автівка заправлена.
Ознаки переохолодження: тремтіння, «воскові» плями, оніміння, виснаження, втрата пам’яті, нечітка вимова, млявість, сонливість. У дітей ознаки переохолодження можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві.
Перша допомога при переохолодженні – зайти у тепле приміщення, зігрітися, випити теплий напій та поїсти. Якщо ж температура тіла нижча за 34 градуси, то потрібна госпіталізація.
Обмороження
Обмороження – ушкодження ділянок тіла внаслідок впливу низької температури. Найвразливішими є відкриті ділянки шкіри: ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук або ніг.
Ознаки:
- білий або сіро-жовтий колір ділянок шкіри;
- тверда на дотик, воскова шкіра;
- оніміння.
Якщо ви помітили такі симптоми - негайно зверніться до лікаря. Обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації.
Нагадаємо, волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози.
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