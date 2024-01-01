Волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози

Волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози
Волинські синоптики попереджають, що найближчі дві ночі будуть дуже холодними. Особливо сьогодні, 8 січня, та завтра: температура повітря коливатиметься в межах 20 градусів морозу.

Про це повідомили у телеграмі на сторінці Волинського обласного центру із гідрометеорології.

У вівторок, 9 січня, на території Волинської області та у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі 16-18° морозу, вдень 7-9° морозу. По області вночі 15-20° морозу, вдень 5-10° морозу.

У середу, 10 січня, хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

У четвер, 11 січня, теж буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

П’ятниця, 12 січня, буде хмарною з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу.

У суботу, 13 січня, прогнозують невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

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Теги: погода, морози, Луцьк, Волинь
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