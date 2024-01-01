Волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози

Волинські синоптики попереджають, що найближчі дві ночі будуть дуже холодними. Особливо сьогодні, 8 січня, та завтра: температура повітря коливатиметься в межах 20 градусів морозу.Про це повідомили у телеграмі на сторінці Волинського обласного центру із гідрометеорології., на території Волинської області та у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі 16-18° морозу, вдень 7-9° морозу. По області вночі 15-20° морозу, вдень 5-10° морозу., хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.теж буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.буде хмарною з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу.прогнозують невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.