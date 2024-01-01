Відійшла у вічність медсестра луцької лікарні
Сьогодні, 11:20
Обірвалося життя медсестри-анестезистки відділення анестезіології та інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні Людмили Дворянської.
Про це у фейсбуці повідомляє Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади.
«На жаль, довготривала хвороба забрала від нас прекрасну колегу і надзвичайну людину. Людмила Федорівна жила колективом: у роботі високопрофесійна та відповідальна, в житті - компанійська, весела, позитивна. Після відходу у вічність таких людей, як вона, залишається порожнеча, яку ніким не заповниш», - поділилася старша медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Леся Каліщук.
Людмила Федорівна Дворянська народилась 4 березня 1959 року у селі Брани, Горохівського району. У 1977 році закінчила Луцьке медичне училище. Після закінчення училища 9 років працювала медсестрою відділення судинної хірургії у Центральному військовому клінічному госпіталі ім.О.Вишневського у Московській області. З 1986 року - медсестрою відділення реанімації Луцької міської лікарні, а з 1996 - медсестрою-анестезисткою відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
«Колектив Медичного обʼєднання висловлює щирі співчуття доньці та її сімʼї, рідним та близьким покійної. Хай Господь прийме її у свої обійми і дарує Царство Небесне. Вічна памʼять!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади.
«На жаль, довготривала хвороба забрала від нас прекрасну колегу і надзвичайну людину. Людмила Федорівна жила колективом: у роботі високопрофесійна та відповідальна, в житті - компанійська, весела, позитивна. Після відходу у вічність таких людей, як вона, залишається порожнеча, яку ніким не заповниш», - поділилася старша медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Леся Каліщук.
Людмила Федорівна Дворянська народилась 4 березня 1959 року у селі Брани, Горохівського району. У 1977 році закінчила Луцьке медичне училище. Після закінчення училища 9 років працювала медсестрою відділення судинної хірургії у Центральному військовому клінічному госпіталі ім.О.Вишневського у Московській області. З 1986 року - медсестрою відділення реанімації Луцької міської лікарні, а з 1996 - медсестрою-анестезисткою відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
«Колектив Медичного обʼєднання висловлює щирі співчуття доньці та її сімʼї, рідним та близьким покійної. Хай Господь прийме її у свої обійми і дарує Царство Небесне. Вічна памʼять!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій: чергова ротація зведеного батальйону «Захід»
Сьогодні, 11:43
Відійшла у вічність медсестра луцької лікарні
Сьогодні, 11:20
СБУ затримала подругу ватажка «народної ради днр»
Сьогодні, 11:14