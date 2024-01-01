У Києві затримали агента фсб

У Києві затримали агента фсб
Працівники СБУ затримали у Києві агента фсб, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод.

Про це в телеграмі повідомляє СБУ.

Передусім фігурант намагався виявити і передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.

Також він «зливав» окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, у його «звітах» до фсб проходила інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП «Київтеплоенерго».

Розвідвідомості потрібні були загарбникам для підготовки нової серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України.
У Києві затримали агента фсб
У Києві затримали агента фсб

Разом з цим, за вказівкою російської спецслужби її агент намагався влаштуватися до оборонного заводу у столичному регіоні.

Для виконання цього завдання фігурант підготував на себе резюме та направив його до кадрового підрозділу стратегічного підприємства.

У разі отримання посади, зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об’єкта.

Однак співробітники СБУ викрили ворожі наміри, задокументували злочинну діяльність російського агента і затримали його під час виконання розвідувального завдання.

За даними слідства, затриманим є 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник фсб по м. москва та московській області.
У Києві затримали агента фсб

З початку комунікація киянина з посадовцем спецслужби рф відбувалась через один із прокремлівських Телеграм-каналів. У подальшому представник фсб спілкувався зі своїм агентом в анонімному чаті популярного месенджера.

Щоб виявити локації потенційних цілей для ворога, зрадник обходив вулиці Києва та його околиці й приховано фотографував «потрібні» об’єкти.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
У Києві затримали агента фсб

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Теги: зрадники, СБУ
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