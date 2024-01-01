Потоп на Волині: хати людей заливає, рятувальники відкачують воду

приходили на допомогу людям, обійстя яких затопило.



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.



Рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі за допомогою пожежної автоцистерни відпомпували воду з підтопленої присадибної ділянки села Довжиця Маневицької громади Камінь-Каширського району.



Черговий підрозділ 20-го державного пожежно-рятувального поста селища Торчин за допомогою мотопомпи відкачав воду з прибудинкової території та окремо розташованого підвального приміщення в селищі Торчин Луцького району.



Працівники 7-ї ДПРЧ м. Володимир здійснили відкачування води з підтопленої присадибної ділянки у Володимирі.



За минулу добу рятувальники відпомпували понад 1000 м³ води.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині працівники Держслужби надзвичайних подій протягом доби тричі, обійстя яких затопило.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.Рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі за допомогою пожежної автоцистерни відпомпували воду з підтопленої присадибної ділянки села Довжиця Маневицької громади Камінь-Каширського району.Черговий підрозділ 20-го державного пожежно-рятувального поста селища Торчин за допомогою мотопомпи відкачав воду з прибудинкової території та окремо розташованого підвального приміщення в селищі Торчин Луцького району.Працівники 7-ї ДПРЧ м. Володимир здійснили відкачування води з підтопленої присадибної ділянки у Володимирі.За минулу добу рятувальники відпомпували понад 1000 м³ води.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію