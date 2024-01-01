Потоп на Волині: хати людей заливає, рятувальники відкачують воду

Потоп на Волині: хати людей заливає, рятувальники відкачують воду
На Волині працівники Держслужби надзвичайних подій протягом доби тричі приходили на допомогу людям, обійстя яких затопило.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.

Рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі за допомогою пожежної автоцистерни відпомпували воду з підтопленої присадибної ділянки села Довжиця Маневицької громади Камінь-Каширського району.
Потоп на Волині: хати людей заливає, рятувальники відкачують воду

Черговий підрозділ 20-го державного пожежно-рятувального поста селища Торчин за допомогою мотопомпи відкачав воду з прибудинкової території та окремо розташованого підвального приміщення в селищі Торчин Луцького району.
Потоп на Волині: хати людей заливає, рятувальники відкачують воду

Працівники 7-ї ДПРЧ м. Володимир здійснили відкачування води з підтопленої присадибної ділянки у Володимирі.
Потоп на Волині: хати людей заливає, рятувальники відкачують воду

За минулу добу рятувальники відпомпували понад 1000 м³ води.
Потоп на Волині: хати людей заливає, рятувальники відкачують воду

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Теги: підтоплення, Волинь
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