Потоп на Волині: хати людей заливає, рятувальники відкачують воду
Сьогодні, 14:06
На Волині працівники Держслужби надзвичайних подій протягом доби тричі приходили на допомогу людям, обійстя яких затопило.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі за допомогою пожежної автоцистерни відпомпували воду з підтопленої присадибної ділянки села Довжиця Маневицької громади Камінь-Каширського району.
Черговий підрозділ 20-го державного пожежно-рятувального поста селища Торчин за допомогою мотопомпи відкачав воду з прибудинкової території та окремо розташованого підвального приміщення в селищі Торчин Луцького району.
Працівники 7-ї ДПРЧ м. Володимир здійснили відкачування води з підтопленої присадибної ділянки у Володимирі.
За минулу добу рятувальники відпомпували понад 1000 м³ води.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі за допомогою пожежної автоцистерни відпомпували воду з підтопленої присадибної ділянки села Довжиця Маневицької громади Камінь-Каширського району.
Черговий підрозділ 20-го державного пожежно-рятувального поста селища Торчин за допомогою мотопомпи відкачав воду з прибудинкової території та окремо розташованого підвального приміщення в селищі Торчин Луцького району.
Працівники 7-ї ДПРЧ м. Володимир здійснили відкачування води з підтопленої присадибної ділянки у Володимирі.
За минулу добу рятувальники відпомпували понад 1000 м³ води.
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