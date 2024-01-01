Карантин через хворобу птиці у Луцькому районі зняли

У місті Рожищі Луцького району завершився карантин,Про це у фейсбуці інформує Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Сьогодні, 9 лютого, відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Луцькій РДА.Головне питання порядку денного – зняття карантину щодо високопатогенного грипу птиці з господарства в Луцькому районі (місто Рожище).Нагадаємо, за результатами дослідження патологічного (біологічного) матеріалу 19 січня в приватному господарстві Луцького району було підтверджено діагноз на високопатогенний грип птиці. Тож господарство оголосили неблагополучним щодо високопатогенного грипу птиці та наклали карантин.Під час карантину вжили заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання. Під час проведених заходів повідомлень про захворювання або загибель птиці від власників не надходило.Нині лабораторія дослідила 420 проб сироваток крові на високопатогенний грип птиці з господарств різної форми власності. Результати досліджень – від’ємні.Також Львівська регіональна держлабораторія Державної служби України з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів дослідила 1260 клоакальних та трахеальних змивів, результати досліджень – РНК вірусу пташиного грипу (типу А) не виявлено.За результатами засідання комісія вирішила зняти карантин щодо високопатогенного грипу птиці з господарства жительки Рожища.