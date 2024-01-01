Полеглого бойового медика з Волині нагородили посмертно

Анатолія Новака з села Звірів Підгайцівської громади посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.



Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.



Під час пленарного засідання сесії Підгайцівської сільської ради 9 лютого 2024 року почесну нагороду сина, представник Луцького РТЦК та СП вручив матері Новак Людмилі Іванівні та батькові Героя - Василю Анатолійовичу Новаку.



Пам'ять Анатолія Новака вшанували працівники, депутати Підгайцівської сільської ради.



«Гордимося нашим Героєм Анатолієм Новаком. Немає таких слів, щоб загоїти рани батьків через втрату сина. Його подвиг, особиста мужність і героїзм, проявлені заради України і всіх нас величезні», - не був багатослівним Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк.



Довідково:



Анатолій Новак народився 8 жовтня 1997 року в с. Звірів Волинської обл., Луцького району.



З першого по дев'ятий клас навчався у Звірівській гімназії. Згодом закінчив коледж технологій, бізнесу і права СНУ імені Лесі Українки та отримав кваліфікацію юриста.



Вищу освіту здобув у Національному університеті водного господарства та природокористування.



Працював в "ТОВ Захід Енерджі" оператором заправних станцій та старшим касиром у будівельно-господарському гіпермаркеті "Епіцентр".



У 2023 році був зарахований до особового складу частини А 1008 бойовим медиком, солдатом механізованого батальйону.



15 квітня 2023 р., вірний військовій присязі, загинув в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання, щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Лиман Перший, Куп'янського району, Харківської області.





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