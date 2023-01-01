У Луцькому районі провели в останню путь бойового медика. ВІДЕО

У Луцькому районі провели в останню путь бойового медика. ВІДЕО
Сьогодні, 20 квітня, у селі Звірів, що у Луцькому районі, попрощалися із бойовим медиком Новаком Анатолієм Васильовичем. Йому було лише 25 років.

Про це повідомили на сторінці Підгайцівської територіальної громади.

Тіло захисника, який загинув у бою за Батьківщину односельчани зустрічали зі сльозами на очах, стоячи на колінах. Сотні людей з квітами прямували жалобною ходою до рідної оселі Сергія у селі Звірів, щоб віддати останню шану захиснику.

«Рідні, односельчани, священнослужителі, побратими, мешканці громади спільно молилися за душу невинно убитого загарбниками Героя, який віддав найдорожче – своє молоде життя за кожного з нас», – ідеться у повідомленні.

Жалобна процесія з прапорами та духовим оркестром прямувала вулицями рідного села від будинку Анатолія до церкви Воскресіння Господнього у селі Звірів, де відспівали бійця.



Поховали Героя на місцевому кладовищі у селі Звірів.

«Прийміть слова подяки за те, що виховали патріота та справжнього захисника України і нехай Господь Бог допомагає Вам перенести цю важку біль втрати рідної людини. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Сумуємо та підтримуємо рідних у важку годину скорботи. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях», – зі словами вдячності звернулися до батьків, які виховали справжнього Героя працівники Звірівського старостату.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять і слава!

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Теги: Анатолій Новак, прощання, Звірів
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