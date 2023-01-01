Жителі вулиці Пушкіна, що у Луцьку, виступили проти її перейменування





Про це повідомили на засіданні комісії з питань впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади, пише



Ця вулиця з'явилась у місті понад 90 років тому, тоді вона носила прізвище польського діяча Сіраковського. Проте комуністи, прийшовши до влади, дали їй нову назву – Пушкіна. Минулого року міський голова Луцька запропонував назвати вулицю на честь відомого краєзнавця, автора понад 400 праць про історію волинського краю Вальдемара Плясецького. Жителі вулиці були цим не задоволені.



Вони направили звернення чиновникам міськрада, в якому пропонують власну назву – Святовасилівську. Адже у XII столітті на цій території діяв Василівський монастир, тому, на думку містян, така назва пасуватиме вулиці більше. До того ж, їм уже вдалось зібрати близько 90 підписів проти варіанту назви, який запропонував голова міста. Вони не проти, щоб у Луцьку була вулиця з ім'ям видатного краєзнавця, але не хочуть, аби так називали саме їхню.



Чиновники вирішили передати департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцькради звернення громадян для врахування його в результатах громадського обговорення.



Нагадаємо,

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