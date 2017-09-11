Алкоголь у 8 разів перевищував норму: у Луцьку «піймали» нетверезого керманича

Алкоголь у 8 разів перевищував норму: у Луцьку «піймали» нетверезого керманича
Уночі 20 квітня волинські патрульні зупинили нетверезого та без водійського посвідчення водія.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.

Близько 4-ї години на вулиці Володимирській у Луцьку патрульні помітили автомобіль ВАЗ, що рухався під час дії комендантської години. 27-річний керманич не зміг пред’явити інспекторам посвідчення водія, як виявилося згодом чоловік ніколи його не отримував. Також не мав він і страхового поліса.

Крім того, у водія патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов перевірку на приладі Drager, який показав 1,63 проміле. Такий результат перевищує максимально допустиму норму у понад 8 разів.

На кермувальника поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) та ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, вчинене повторно) КУпАП.

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Теги: алкоголь, п'яний водій, Луцьк
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