У Луцьку можуть перейменувати ще три вулиці

У Луцьку можуть перейменувати ще три вулиці
Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує перейменувати ще три вулиці обласного центру.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Вулицю Купріна пропонують назвати вулицею Олексія Брися, Конякіна — Героїв Маріуполя, а Можайського — Космонавта Леоніда Каденюка. Тепер черга за сесією міської ради, яка й має прийняти дані рішення.

Також в місті проведуть громадські обговорення щодо заміни назв вулиць Щепкіна, Бенделіані та Крилова. Їх пропонують назвати вулицями Василя Кука, Сергія Климчука та Князя Вітовта відповідно.

У Луцьку можуть перейменувати ще три вулиці

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Теги: Луцьк, вулиця
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