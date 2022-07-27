У Луцьку можуть перейменувати ще три вулиці





Про це йдеться на сайті



Вулицю Купріна пропонують назвати вулицею Олексія Брися, Конякіна — Героїв Маріуполя, а Можайського — Космонавта Леоніда Каденюка. Тепер черга за сесією міської ради, яка й має прийняти дані рішення.



Також в місті проведуть громадські обговорення щодо заміни назв вулиць Щепкіна, Бенделіані та Крилова. Їх пропонують назвати вулицями Василя Кука, Сергія Климчука та Князя Вітовта відповідно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує перейменувати ще три вулиці обласного центру.Про це йдеться на сайті Луцькради Вулицю Купріна пропонують назвати вулицею Олексія Брися, Конякіна — Героїв Маріуполя, а Можайського — Космонавта Леоніда Каденюка. Тепер черга за сесією міської ради, яка й має прийняти дані рішення.Також в місті проведуть громадські обговорення щодо заміни назв вулиць Щепкіна, Бенделіані та Крилова. Їх пропонують назвати вулицями Василя Кука, Сергія Климчука та Князя Вітовта відповідно.

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