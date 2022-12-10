НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі

НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, пише "Європейська правда".

"Президент Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки (для України – ред.). І це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі і НАТО готується до цього. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині, майбутнє України в НАТО і члени Альянсу з цим згодні", – сказав генсек НАТО.

Він також зазначив, що країни НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України, зокрема, у військовому плані. Ці питання обговорюватимуть на завтрашній зустрічі у форматі Рамштайн і на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Законне місце України – в НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим", – наголосив Столтенберг.

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Напередодні генсек НАТО заявив, що західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

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Теги: Єнс Столтенберг, НАТО, членство, саміт
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