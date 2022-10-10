Загинув військовий з Луцька Руслан Собуцький

Собуцький Руслан Петрович.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Руслан Собуцький був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду номер обслуги 1 протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.



Загинув учора, 19 квітня, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з росією загинув 48-річний лучанинПро це повідомив Луцький міський головаРуслан Собуцький був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду номер обслуги 1 протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.Загинув учора, 19 квітня, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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