Загинув військовий з Луцька Руслан Собуцький

Загинув військовий з Луцька Руслан Собуцький
На війні з росією загинув 48-річний лучанин Собуцький Руслан Петрович.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Руслан Собуцький був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду номер обслуги 1 протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.

Загинув учора, 19 квітня, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Руслан Собуцький, втрата, загибель, війна
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