На війні загинув Віктор Яресько з Нововолинська
Сьогодні, 14:21
Волинь має ще одну сумну новину з фронту. На щиті повернеться в рідний Нововолинськ Віктор Яресько, 1980 року народження.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Віктор Яресько загинув 17 квітня на Донеччині.
Інформація щодо прибуття тіла буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять Захиснику!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Віктор Яресько загинув 17 квітня на Донеччині.
Інформація щодо прибуття тіла буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять Захиснику!
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