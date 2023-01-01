На війні загинув Віктор Яресько з Нововолинська

Віктор Яресько, 1980 року народження.



Про це Борис Карпус.



Віктор Яресько загинув 17 квітня на Донеччині.



Інформація щодо прибуття тіла буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять Захиснику!



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