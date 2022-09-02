Судитимуть волинянку, яка підробила документи та побудувала незаконні споруди в Луцькому районі

Судитимуть волинянку, яка побудувала незаконні споруди на самовільно захопленій землі в Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення жителькою села Зміїнець Луцького району самовільного будівництва будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, а також підроблення й використання нею підроблених документів.За даними слідства, у 2017-2018 роках жінка незаконно спорудила дві двоповерхові будівлі площею понад 700 кв. м. на земельній ділянці, яка перебувала у державній власності та знаходилась в користуванні Державного підприємства Національна енергетична компанія «Укренерго», на території Прилуцької сільської ради.Аби надати видимості законності своїм діям, вона підробила нікчемний договір купівлі-продажу їй цих споруд приватним підприємством та акт прийому-передачі їй цього майна.Підроблені документи жінка використала, пред'явивши їх державному реєстратору з метою реєстрації речових прав на земельну ділянку.За усі ці дії обвинувачена відповість у суді.Прокурори ж Луцької окружної прокуратури, окрім того, звернувшись до суду із позовом в інтересах держави в особі Луцької міської ради, наполягають також на скасуванні державної реєстрації та припиненні права власності громадянки на самовільно захоплену ділянку, звільненні ділянки від незаконно збудованих споруд та поверненні земельної ділянки державі.