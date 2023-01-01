У Луцьку пішохода зупинили через порушення ПДР, а виявили, ймовірно наркотики

У Луцьку пішохода зупинили через порушення ПДР, а виявили, ймовірно наркотики
У Луцьку чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху, а виявили, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Такий випадок сьогодні, 20 квітня, зранку стався на вулиці Конякіна. Екіпаж патрульних обстежував вулиці міста. Раптом інспектори помітили чоловіка, який швидко перебігав дорогу у невстановленому місці, тому зупинили його.

Коли охоронці порядку почали спілкуватися з порушником, той був знервований та казав, що дуже поспішає. Така поведінка здалася поліцейським підозрілою, тож вони вирішили провести щодо громадянина поверхневу перевірку. У сумці патрульні виявили пластиковий контейнер, в якому містилася невідома речовина білого кольору, що зовні була схожа на наркотичну.

На чоловіка інспектори винесли постанову за статтею 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП. А оскільки за зберігання наркотичних речових передбачена кримінальна відповідальність, на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: патрульна поліція, наркотичні речовини
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