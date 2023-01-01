У Луцьку пішохода зупинили через порушення ПДР, а виявили, ймовірно наркотики

У Луцьку чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху, а виявили, ймовірно, наркотичні речовини.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Такий випадок сьогодні, 20 квітня, зранку стався на вулиці Конякіна. Екіпаж патрульних обстежував вулиці міста. Раптом інспектори помітили чоловіка, який швидко перебігав дорогу у невстановленому місці, тому зупинили його.Коли охоронці порядку почали спілкуватися з порушником, той був знервований та казав, що дуже поспішає. Така поведінка здалася поліцейським підозрілою, тож вони вирішили провести щодо громадянина поверхневу перевірку. У сумці патрульні виявили пластиковий контейнер, в якому містилася невідома речовина білого кольору, що зовні була схожа на наркотичну.На чоловіка інспектори винесли постанову за статтею 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП. А оскільки за зберігання наркотичних речових передбачена кримінальна відповідальність, на місце події викликали слідчо-оперативну групу.