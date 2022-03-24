Юна волинянка перемогла у всеукраїнському конкурсі





Про це пишуть на



Особливо цінними і радісними для них є відзнаки за призові місця у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченому Шевченківським дням.



Щороку традиційно учні дитячої художньої школи ім. Андроника Лазарчука беруть участь в цьому мистецькому протистоянні. Щоразу роботи ковельчан отримують високу оцінку компетентного журі.



«Цьогоріч також маємо неабиякі здобутки. У своїх вікових категоріях Дарина Шнайдер виборола 1 місце, Вікторія Лазарчук та Оксана Панасюк зайняли 2 місце, а Кіра Борисюк та Суламіта Дорошук – 3.



А от художниця Діана Оніщук стала не тільки переможницею обласного етапу, але і здобула титул чемпіона у фінальному всеукраїнському етапі конкурсу!» – йдеться у повідомленні.







Переможні малюнки і витинанки конкурсантів:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чимало нагород за свою творчу працю отримують вихованці художньої школи в різних місцевих та обласних змаганнях дитячого малюнку.Про це пишуть на сайті Ковельської міської ради.Особливо цінними і радісними для них є відзнаки за призові місця у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченому Шевченківським дням.Щороку традиційно учні дитячої художньої школи ім. Андроника Лазарчука беруть участь в цьому мистецькому протистоянні. Щоразу роботи ковельчан отримують високу оцінку компетентного журі.«Цьогоріч також маємо неабиякі здобутки. У своїх вікових категоріяхвиборола 1 місце,тазайняли 2 місце, ата– 3.А от художницястала не тільки переможницею обласного етапу, але і здобула титул чемпіона у фінальному всеукраїнському етапі конкурсу!» – йдеться у повідомленні.Переможні малюнки і витинанки конкурсантів:

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