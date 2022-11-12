Якою буде погода на Волині завтра, 21 квітня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 21 квітня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень підніметься до 11-16° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень підніметься до 11-16° тепла.
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