Якою буде погода на Волині завтра, 21 квітня

Якою буде погода на Волині завтра, 21 квітня
Завтра, 21 квітня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень підніметься до 11-16° тепла.

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Теги: погода, прогноз, синоптики
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