Напередодні контрнаступу ЗСУ російські військові частіше здаються у полон, – представник штабу з питань полонених





Про це в ефірі Віталій Матвієнко.



За його словами, це пов’язано з очікуваним контрнаступом ЗСУ та значними втратами російських сил на фронті.



«Пік звернень відбувся у березні цього року. Зафіксували понад 3 тисяч звернень і така тенденція зберігається і в квітні. Якщо порівнювати із груднем, то в грудні 2022 року ми зафіксували 1,5 тисячі звернень, у березні більше 3 тисяч», – каже Матвієнко.



За його словами, протягом 7 місяців існування проєкту «Хочу жити», куди російські військові можуть звернутися для того, щоб здатися у полон, звернулося понад 15 тисяч російських військовослужбовців та їхніх родин. У полоні російські військовополонені отримують харчування, медичний огляд та можливість спілкування з рідними.



Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 24 березня презентувала доповідь про поводження з військовополоненими і загальну ситуацію з правами людини в Україні. Презентуючи доповідь, голова місії Матильда Богнер, зокрема, висловила занепокоєння довільними стратами 25 російських і 15 українських військовополонених. За її словами, майже половина з 229 російських військовополонених, з якими розмовляли члени місії, заявляли про катування чи жорстоке поводження з ними.



Натомість Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права щодо ставлення до військовополонених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові у березні у два рази частіше звертались щодо здачі у полон, ніж у грудні минулого року.Про це в ефірі «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) заявив співробітник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненимиЗа його словами, це пов’язано з очікуваним контрнаступом ЗСУ та значними втратами російських сил на фронті.«Пік звернень відбувся у березні цього року. Зафіксували понад 3 тисяч звернень і така тенденція зберігається і в квітні. Якщо порівнювати із груднем, то в грудні 2022 року ми зафіксували 1,5 тисячі звернень, у березні більше 3 тисяч», – каже Матвієнко.За його словами, протягом 7 місяців існування проєкту «Хочу жити», куди російські військові можуть звернутися для того, щоб здатися у полон, звернулося понад 15 тисяч російських військовослужбовців та їхніх родин. У полоні російські військовополонені отримують харчування, медичний огляд та можливість спілкування з рідними.Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 24 березня презентувала доповідь про поводження з військовополоненими і загальну ситуацію з правами людини в Україні. Презентуючи доповідь, голова місії Матильда Богнер, зокрема, висловила занепокоєння довільними стратами 25 російських і 15 українських військовополонених. За її словами, майже половина з 229 російських військовополонених, з якими розмовляли члени місії, заявляли про катування чи жорстоке поводження з ними.Натомість Уповноважений Верховної Ради з прав людинизаявив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права щодо ставлення до військовополонених.

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