Добрі новини від ВолиньPost за 20 квітня

Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!Сьогодні, 20 квітня, ми писали про таке:За минулу добу українські воїни знищили 670 окупантів, 2 танки та 10 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько/ about 184420 (+670) осіб,‒ танків ‒ 3667 (+2) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,‒ артилерійських систем – 2825 (+6) од,‒ РСЗВ – 539 (+1) од,‒ засобів ППО ‒ 285 (+0) од,‒ літаків – 308 (+0) од,‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,‒ спеціальної техніки ‒ 332 (+2).Генсек НАТОзаявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.Він також зазначив, що країни НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України, зокрема, у військовому плані. Ці питання обговорюватимуть на завтрашній зустрічі у форматі Рамштайн і на саміті НАТО у Вільнюсі.«Законне місце України – в НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим», – наголосив Столтенберг.Чимало нагород за свою творчу працю отримують вихованці художньої школи в різних місцевих та обласних змаганнях дитячого малюнку. Утім ковельчанкастала не тільки переможницею обласного етапу, але і здобула титул чемпіона у фінальному всеукраїнському етапі конкурсу!На етикетці українського згущеного молока зображено портрет білявого хлопчика. Однак мало хто знає, що ним є чоловік на ім'яКористувач твітера Денис Соколов повідомив, що завод у Первомайську, який випускає згущене молоко, побудував дідусь Олександра Бабіча. Там також працював його батько, а маленького хлопчика фотографували для пакування товару.Нині пан Олександр – знаменитий історик з Одеси. Наразі він займається волонтерством.