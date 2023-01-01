Добрі новини від ВолиньPost за 20 квітня
20 квітень, 23:17
Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!
Сьогодні, 20 квітня, ми писали про таке:
За минулу добу сили оборони України ліквідували майже 670 окупантів
За минулу добу українські воїни знищили 670 окупантів, 2 танки та 10 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько/ about 184420 (+670) осіб,
‒ танків ‒ 3667 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,
‒ артилерійських систем – 2825 (+6) од,
‒ РСЗВ – 539 (+1) од,
‒ засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
‒ літаків – 308 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),
‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 332 (+2).
НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.
Він також зазначив, що країни НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України, зокрема, у військовому плані. Ці питання обговорюватимуть на завтрашній зустрічі у форматі Рамштайн і на саміті НАТО у Вільнюсі.
«Законне місце України – в НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим», – наголосив Столтенберг.
Юна волинянка перемогла у всеукраїнському конкурсі
Чимало нагород за свою творчу працю отримують вихованці художньої школи в різних місцевих та обласних змаганнях дитячого малюнку. Утім ковельчанка Діана Оніщук стала не тільки переможницею обласного етапу, але і здобула титул чемпіона у фінальному всеукраїнському етапі конкурсу!
Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока
На етикетці українського згущеного молока зображено портрет білявого хлопчика. Однак мало хто знає, що ним є чоловік на ім'я Олександр Бабіч.
Користувач твітера Денис Соколов повідомив, що завод у Первомайську, який випускає згущене молоко, побудував дідусь Олександра Бабіча. Там також працював його батько, а маленького хлопчика фотографували для пакування товару.
Нині пан Олександр – знаменитий історик з Одеси. Наразі він займається волонтерством.
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Сьогодні, 20 квітня, ми писали про таке:
За минулу добу сили оборони України ліквідували майже 670 окупантів
За минулу добу українські воїни знищили 670 окупантів, 2 танки та 10 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько/ about 184420 (+670) осіб,
‒ танків ‒ 3667 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,
‒ артилерійських систем – 2825 (+6) од,
‒ РСЗВ – 539 (+1) од,
‒ засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
‒ літаків – 308 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),
‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 332 (+2).
НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.
Він також зазначив, що країни НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України, зокрема, у військовому плані. Ці питання обговорюватимуть на завтрашній зустрічі у форматі Рамштайн і на саміті НАТО у Вільнюсі.
«Законне місце України – в НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим», – наголосив Столтенберг.
Юна волинянка перемогла у всеукраїнському конкурсі
Чимало нагород за свою творчу працю отримують вихованці художньої школи в різних місцевих та обласних змаганнях дитячого малюнку. Утім ковельчанка Діана Оніщук стала не тільки переможницею обласного етапу, але і здобула титул чемпіона у фінальному всеукраїнському етапі конкурсу!
Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока
На етикетці українського згущеного молока зображено портрет білявого хлопчика. Однак мало хто знає, що ним є чоловік на ім'я Олександр Бабіч.
Користувач твітера Денис Соколов повідомив, що завод у Первомайську, який випускає згущене молоко, побудував дідусь Олександра Бабіча. Там також працював його батько, а маленького хлопчика фотографували для пакування товару.
Нині пан Олександр – знаменитий історик з Одеси. Наразі він займається волонтерством.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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