Добрі новини від ВолиньPost за 20 квітня

Добрі новини від ВолиньPost за 20 квітня
Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!

Сьогодні, 20 квітня, ми писали про таке:

За минулу добу сили оборони України ліквідували майже 670 окупантів

За минулу добу українські воїни знищили 670 окупантів, 2 танки та 10 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько/ about 184420 (+670) осіб,
‒ танків ‒ 3667 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,
‒ артилерійських систем – 2825 (+6) од,
‒ РСЗВ – 539 (+1) од,
‒ засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
‒ літаків – 308 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),
‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 332 (+2).

НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.

Він також зазначив, що країни НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України, зокрема, у військовому плані. Ці питання обговорюватимуть на завтрашній зустрічі у форматі Рамштайн і на саміті НАТО у Вільнюсі.

«Законне місце України – в НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим», – наголосив Столтенберг.

Юна волинянка перемогла у всеукраїнському конкурсі

Чимало нагород за свою творчу працю отримують вихованці художньої школи в різних місцевих та обласних змаганнях дитячого малюнку. Утім ковельчанка Діана Оніщук стала не тільки переможницею обласного етапу, але і здобула титул чемпіона у фінальному всеукраїнському етапі конкурсу!

Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока

На етикетці українського згущеного молока зображено портрет білявого хлопчика. Однак мало хто знає, що ним є чоловік на ім'я Олександр Бабіч.

Користувач твітера Денис Соколов повідомив, що завод у Первомайську, який випускає згущене молоко, побудував дідусь Олександра Бабіча. Там також працював його батько, а маленького хлопчика фотографували для пакування товару.

Нині пан Олександр – знаменитий історик з Одеси. Наразі він займається волонтерством.

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Теги: Добрі новини
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