У Луцьку тестують сервіс прокату електросамокатів: як змінилися правила





Про це розповів Борис Смаль.



З його слів, цього року в міськраді змінили правила, аби було менше нарікань від мешканців.



Тепер, каже Борис Смаль, після завершення поїздки користувач повинен залишити самокат лише на спеціально визначених локаціях, а це 70 адрес по місту. Адреси розмістили на сайті Луцької міської ради.



"Якщо користувач, який орендує самокат, не доїхав до місця дозволеного місця паркування, то в нього продовжують вираховуватися кошти аж до моменту, коли він доїде або коли ці кошти закінчаться", – каже директор департаменту економічної політики.



Представник компанії із прокату самокатів – 43-річний Антон Налча, уродженець Маріуполя. Суспільному чоловік розповів: двічі змушений був втікати від війни і полишати власну справу.



"В 2014 році втратив все в Донецьку, в мене був маленький бізнес. Це були кав’ярні. З 2014 року я побудував великий бізнес у Маріуполі. Це була сітка кав’ярень та ресторанів, котру я втратив 24 лютого. Чому Луцьк? Ми обрали західні області, тому що ми вважаємо їх безпечними. Містяни дуже дисципліновані та добрі люди", – говорить Антон Налча.



Для прокату будуть доступні 150 електросамокатів. Скористатися ними можна через мобільний додаток.



Для Луцька цей вид транспорту не є новим, попередніх два роки прокат самокатів теж працював в місті. Суспільне запитало у лучан, що вони думають про цей вид транспорту.



Зі слів Бориса Смаля, тестовий режим роботи триматиме упродовж місяця. За відсутності скарг термін прокату може бути продовжений. У патрульній поліції закликали лучан бути обережними під час руху електросамокатами, аби уникнути аварій та травмувань.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 20 квітня у Луцьку в тестовому режимі запрацював сервіс прокат електросамокатів. Луцька міська рада погодила 13 локацій для їх розміщення.Про це розповів Суспільному директор департаменту економічної політикиЗ його слів, цього року в міськраді змінили правила, аби було менше нарікань від мешканців.Тепер, каже Борис Смаль, після завершення поїздки користувач повинен залишити самокат лише на спеціально визначених локаціях, а це 70 адрес по місту. Адреси розмістили на сайті Луцької міської ради."Якщо користувач, який орендує самокат, не доїхав до місця дозволеного місця паркування, то в нього продовжують вираховуватися кошти аж до моменту, коли він доїде або коли ці кошти закінчаться", – каже директор департаменту економічної політики.Представник компанії із прокату самокатів – 43-річний, уродженець Маріуполя. Суспільному чоловік розповів: двічі змушений був втікати від війни і полишати власну справу."В 2014 році втратив все в Донецьку, в мене був маленький бізнес. Це були кав’ярні. З 2014 року я побудував великий бізнес у Маріуполі. Це була сітка кав’ярень та ресторанів, котру я втратив 24 лютого. Чому Луцьк? Ми обрали західні області, тому що ми вважаємо їх безпечними. Містяни дуже дисципліновані та добрі люди", – говорить Антон Налча.Для прокату будуть доступні 150 електросамокатів. Скористатися ними можна через мобільний додаток.Для Луцька цей вид транспорту не є новим, попередніх два роки прокат самокатів теж працював в місті. Суспільне запитало у лучан, що вони думають про цей вид транспорту.Зі слів Бориса Смаля, тестовий режим роботи триматиме упродовж місяця. За відсутності скарг термін прокату може бути продовжений. У патрульній поліції закликали лучан бути обережними під час руху електросамокатами, аби уникнути аварій та травмувань.

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