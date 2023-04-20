Словенія долучиться до спільної закупівлі боєприпасів для України

Словенія долучиться до спільної закупівлі боєприпасів для України
Словенія візьме участь у спільних закупівлях боєприпасів для України, повідомляє RTV Slovenija.

Угоду щодо проєкту між Європейським оборонним агентством (EDA) та міністерствами оборони країн-учасниць підпише міністр оборони Мар'ян Шарець, пише LB.ua.

Угода встановлює межі участі держав-членів у проєкті та містить положення, які стосуються мети, управління, фінансів, адміністрації, укладання контрактів та відповідальності. Документ також визначає захист конфіденційних даних, приєднання нових членів та остаточні положення щодо тривалості, додавання, припинення або виходу з угоди.

До проєкту EDA поки що приєдналися 23 країни ЄС та Норвегія. Він передбачає постачання одного мільйона артилерійських боєприпасів у найближчі 12 місяців. Члени Євросоюзу нададуть їх зі спільних замовлень, а також з існуючих запасів. При цьому два мільярди євро з Європейського фонду миру будуть доступні для співфінансування.

Нагадаємо, нині уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони Ханно Певкура відправити в Україну артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. Це буде частиною ініційованої Естонією угоди ЄС про відправлення мільйона снарядів.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України "розчаровує".

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Теги: Росія, Україна, війна
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