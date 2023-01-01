У Запорізькій області снаряд росіян вбив родину





Про це



"Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.



Під час артилерійського обстрілу у Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Малій Токмачці Запорізької області російські війська вбили родину з двох осіб, а в Кам'янському травмували жінку.Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко."Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.Під час артилерійського обстрілу у Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

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