У Запорізькій області снаряд росіян вбив родину

У Запорізькій області снаряд росіян вбив родину
У Малій Токмачці Запорізької області російські війська вбили родину з двох осіб, а в Кам'янському травмували жінку.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.

Під час артилерійського обстрілу у Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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