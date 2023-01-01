У лікарні помер Герой з Волині Андрій Леферович

У лікарні помер Герой з Волині Андрій Леферович
Помер воїн з Волині Андрій Леферович, який перебував у лікарні.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"Перебуваючи на лікуванні, помер солдат Леферович Андрій Петрович 12.03.1980 року народження. Поховання відбудеться 21 квітня 2023 року в його рідному селі Годомичі за адресою: вулиця Шкільна, 10 на 12 годину", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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