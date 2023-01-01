На підльоті до Києва сили ППО збили близько 8 ворожих цілей, – КМВА
Сьогодні, 08:56
Вночі ЗСУ на околицях Києва знищили близько 8 ворожих цілей.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Після 25-денного затишку столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога… З північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БпЛА "Shahed", - йдеться в повідомленні.
На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.
За попередніми даними КМВА, обійшлося без жертв і руйнувань.
Нагадаємо, що на території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу.
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Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Після 25-денного затишку столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога… З північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БпЛА "Shahed", - йдеться в повідомленні.
На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.
За попередніми даними КМВА, обійшлося без жертв і руйнувань.
Нагадаємо, що на території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу.
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