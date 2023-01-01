На підльоті до Києва сили ППО збили близько 8 ворожих цілей, – КМВА

На підльоті до Києва сили ППО збили близько 8 ворожих цілей, – КМВА
Вночі ЗСУ на околицях Києва знищили близько 8 ворожих цілей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Після 25-денного затишку столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога… З північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БпЛА "Shahed", - йдеться в повідомленні.

На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.

За попередніми даними КМВА, обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, що на території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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