На підльоті до Києва сили ППО збили близько 8 ворожих цілей, – КМВА





Про це Сергій Попко.



"Після 25-денного затишку столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога… З північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БпЛА "Shahed", - йдеться в повідомленні.



На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.



За попередніми даними КМВА, обійшлося без жертв і руйнувань.



Нагадаємо, що на території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі ЗСУ на околицях Києва знищили близько 8 ворожих цілей.Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації"Після 25-денного затишку столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога… З північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БпЛА "Shahed", - йдеться в повідомленні.На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.За попередніми даними КМВА, обійшлося без жертв і руйнувань.Нагадаємо, що на території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу.

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