Курс валют у Луцьку 21 квітня

Курс валют у Луцьку 21 квітня
21 квітня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.24.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.55, а продають за – 41.78.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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