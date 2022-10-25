У Луцьку горіла квартира в дев'ятиповерховому будинку
Сьогодні, 09:34
Учора ввечері, 20 квітня, виникло дві пожежі в Луцькій громаді.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Близько 17:00 у Луцьку на проспекті Соборності через порушення правил експлуатації електроприладів виникло загорання в квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку. Для ліквідації пожежі прибула чергова варта луцької 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини, подали на гасіння пожежний водяний ствол і о 17:20 ліквідували пожежу. Постраждалих немає.
Також о 20:45 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яно-цегляної господарської будівлі в с.Боголюби. Вогонь приборкали рятувальники 2-ї та 25-ї луцьких ДПРЧ двома водяними стволами о 21:35. Імовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації димоходу печі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Близько 17:00 у Луцьку на проспекті Соборності через порушення правил експлуатації електроприладів виникло загорання в квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку. Для ліквідації пожежі прибула чергова варта луцької 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини, подали на гасіння пожежний водяний ствол і о 17:20 ліквідували пожежу. Постраждалих немає.
Також о 20:45 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яно-цегляної господарської будівлі в с.Боголюби. Вогонь приборкали рятувальники 2-ї та 25-ї луцьких ДПРЧ двома водяними стволами о 21:35. Імовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації димоходу печі.
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