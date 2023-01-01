Росія вже втратила в Україні більше 185 тисяч вояків, – Генштаб

Росія вже втратила в Україні більше 185 тисяч вояків, – Генштаб
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 630 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 185050 (+630) осіб ліквідовано,

танків – 3668 (+1),

бойових броньованих машин – 7126 (+6),

артилерійських систем – 2827 (+2),

РСЗВ – 539 (+0),

засоби ППО – 285 (+0),

літаків – 308 (+0),

гелікоптерів – 293 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі / катери – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6),

спеціальна техніка – 334 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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