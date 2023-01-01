Росія вже втратила в Україні більше 185 тисяч вояків, – Генштаб
Сьогодні, 09:25
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 630 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 185050 (+630) осіб ліквідовано,
танків – 3668 (+1),
бойових броньованих машин – 7126 (+6),
артилерійських систем – 2827 (+2),
РСЗВ – 539 (+0),
засоби ППО – 285 (+0),
літаків – 308 (+0),
гелікоптерів – 293 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8),
крилаті ракети – 911 (+0),
кораблі / катери – 18 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6),
спеціальна техніка – 334 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 185050 (+630) осіб ліквідовано,
танків – 3668 (+1),
бойових броньованих машин – 7126 (+6),
артилерійських систем – 2827 (+2),
РСЗВ – 539 (+0),
засоби ППО – 285 (+0),
літаків – 308 (+0),
гелікоптерів – 293 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8),
крилаті ракети – 911 (+0),
кораблі / катери – 18 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6),
спеціальна техніка – 334 (+2).
Дані уточнюються.
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