Росія вже втратила в Україні більше 185 тисяч вояків, – Генштаб





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 185050 (+630) осіб ліквідовано,



танків – 3668 (+1),



бойових броньованих машин – 7126 (+6),



артилерійських систем – 2827 (+2),



РСЗВ – 539 (+0),



засоби ППО – 285 (+0),



літаків – 308 (+0),



гелікоптерів – 293 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8),



крилаті ракети – 911 (+0),



кораблі / катери – 18 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6),



спеціальна техніка – 334 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 630 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.особового складу – близько 185050 (+630) осіб ліквідовано,танків – 3668 (+1),бойових броньованих машин – 7126 (+6),артилерійських систем – 2827 (+2),РСЗВ – 539 (+0),засоби ППО – 285 (+0),літаків – 308 (+0),гелікоптерів – 293 (+0),БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8),крилаті ракети – 911 (+0),кораблі / катери – 18 (+0),автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6),спеціальна техніка – 334 (+2).Дані уточнюються.

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