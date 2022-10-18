На Волині на дорозі знайшли мертвого чоловіка: водій скоїв ДТП та втік





Про це Марина Балдич, старша інспекторка сектору комунікації ГУ НП Волині.



«Надвечір, 19 квітня, на грунтовій дорозі у селі Підгір’я Ковельського району (колишній Ратнівський) виявили тіло 58-річного місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями», – повідомила Марина Балдич.



За результатами проведеного розтину з’ясувалося, що травми загиблий отримав внаслідок автопригоди.



Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Наразі встановлюється транспортний засіб та людина, причетна до скоєння ДТП.



«Для з’ясування усіх обставин призначено ряд необхідних експертиз», – зауважила Марина Балдич.



Довідково:



У частині 2 статті 286 Кримінального кодексу України йдеться Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Підгір’я, що у Забродівській громаді, місцеві виявили тіло мертвого односельця.Про це Район.Ратне повідомила, старша інспекторка сектору комунікації ГУ НП Волині.«Надвечір, 19 квітня, на грунтовій дорозі у селі Підгір’я Ковельського району (колишній Ратнівський) виявили тіло 58-річного місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями», – повідомила Марина Балдич.За результатами проведеного розтину з’ясувалося, що травми загиблий отримав внаслідок автопригоди.Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Наразі встановлюється транспортний засіб та людина, причетна до скоєння ДТП.«Для з’ясування усіх обставин призначено ряд необхідних експертиз», – зауважила Марина Балдич.У частині 2 статті 286 Кримінального кодексу України йдеться Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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