На Волині затримали водійку з підробленимии документами

На Волині затримали водійку з підробленимии документами
Ковельські патрульні виявили у волинянки, ймовірно, підроблене водійське посвідчення.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Це сталося вчора на стаціонарному посту, що на перехресті автодоріг М-07 Київ — Ковель — Ягодин та Р-14 Луцьк — Дольськ. Поліцейські зупинили автомобіль марки Audi за порушення ПДР. Водійка транспортного засобу не виконала вимоги дорожнього знаку 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" у поєднанні з дорожньою розміткою 1.12 "Стоп лінія".

Коли патрульні почали перевіряти документи керманички, то виявили, що її посвідчення водія має ознаки підробки. Згідно із поліцейськими базами цей документ був виданий на ім’я зовсім іншої людини.
На Волині затримали водійку з підробленимии документами

Оскільки такі дії громадянки передбачають кримінальну відповідальність, на місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. На сьогодні за цим фактом вже відкрили кримінальне провадження за ст. 358 (Підроблення документів) ККУ. Патрульні ж склали на жінку постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.

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Теги: Волинь, водійка, підроблені документи
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