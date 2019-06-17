У Луцьку через ремонт котельні декілька будинків – другий день без гарячої води

У Луцьку через ремонт котельні декілька будинків – другий день без гарячої води
У Луцьку в зв'язку з продовженням ремонтних робіт мешканці будинків по вулиці Мазепи та проспекту Відродження другий день залишаються без гарячої води.

Про це повідомили у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".

"В зв'язку з продовженням робіт по ліквідації аварійної ситуації на тепловій мережі тимчасово призупинено постачання послуги з гарячого водопостачання на ряд будинків по вулиці Мазепи та пр. Відродження. Відновлення послуги планується після завершення робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Луцьку через витік на мережі тимчасово зупинили роботу котельні на вулиці Вороніхіна. Котельня забезпечує гарячою водою будинки на таких вулицях: Богомольця, Вороніхіна, Декабристів, Захарова, Козакова, Ковалевської, Космонавтів, Мазепи, Щусєва.

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Теги: Луцьк, котельня, ремонт
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