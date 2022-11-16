Підтоплення в Центральному парку Луцька: що вирішили в міськраді

Підтоплення в Центральному парку Луцька: що вирішили в міськраді
Вода із Центрального парку Луцька зійде сама, коли знизиться рівень ґрунтових вод.

Про це розповів Суспільному директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.

Поки ж єдине, чим можна зарадити – каже він – забезпечити нормальне функціонування меліоративних каналів та насосної станції, яка нині працює майже цілодобово.

Що робити із підтопленням в міськраді обговорювали під час наради з екологами та іншими фахівцями. "До червня місяця, думаю, рівень ґрунтових вод стабілізується. До цього часу фактично нічого робити не будемо. Продовжимо відкачувати воду, утримувати в належному стані рівень секторів, щоб хоча б не зайшла вода на доріжки, забезпечити належне функціонування меліоративної системи", – каже директор департаменту ЖКГ.

Скільки вартує відкачування води з парку та активна робота двох насосів поки невідомо. Як зазначив Микола Осіюк, в кінці місяця КП "Луцькводоканал" виставить рахунок.

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Теги: Луцьк, парк, підтоплення
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